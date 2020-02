TAGLIACOZZO PIANGE LA SCOMPARSA DI TULLIO PASCUCCI

Tagliacozzo. L’intera comunità piange la scomparsa di Tullio Pascucci, 69 anni. Tutti lo ricordano come una persona seria e generosa, un vero professionista nel suo lavoro, aveva lavorato anche con Folco Quilici. Un malore improvviso l’ha strappato all’affetto della moglie e della figlia. I funerali si terranno a Roma giovedì 13 febbraio alle ore 10:00 nella parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali in Via Cavriglia N° 8. La salma sarà tumulata nel cimitero di Tagliacozzo.

fonte: terremarsicane.it