TAGLIACOZZO. SABATO TRA ASSEMBRAMENTI E ALCOL, IL DURO SFOGO DEL SINDACO GIOVAGNORIO

Sabato tra assembramenti e bevute alcoliche tra ragazzi. È quello che è accaduto ieri a Tagliacozzo, dove addirittura è dovuto intervenire in due occasioni, il 118 per assistere chi aveva alzato troppo il gomito.

Una situazione sulla quale è intervenuto il Primo Cittadino Vincenzo Giovagnorio che sulla sua pagina Facebook ha dato sfogo alla sua indignazione per quanto accaduto:

“Turbe di ragazzi e ragazzini (a volte anche minorenni) ubriachi e “su di giri” che urinano e vomitano nel parco di Piazza Duca degli Abruzzi e nel centro storico.

Locali di Piazza Obelisco e di Piazza Duca degli Abruzzi al di fuori dei quali si creano assembramenti di molti giovani e giovanissimi che il sabato pomeriggio iniziano ad alcolizzarsi con campari e birre a partire dalle 15.

L’autoambulanza alle 19 che preleva alcuni di loro, in coma etilico suppongo… verso le 20.30 altri che si divertivano a tirare pietre su via Marconi nei pressi dell’incrocio del viale della stazione.

Tutto ciò è il sabato pomeriggio nella nostra realtà cittadina e sinceramente ritengo che sua inconcepibile e inaccettabile.

Capisco che gli animi, soprattutto dei più giovani, siano stressati da questa situazione dovuta all’emergenza sanitaria che va avanti ormai da un anno, ma non è possibile che ci si abbandoni a questi vizi e a queste azioni! Lo dico innanzitutto per la loro salute e per il loro bene e poi anche per il bene della nostra società!

Non venite a reclamare i controlli delle forze dell’Ordine (che fanno quel che possono e sono impegnate anche in altre situazioni) perché i primi controlli dovrebbero venire dalle famiglie!”