TAGLIACOZZO. SI RECA AL PPI CITTADINO CON UNA FERITA MA TROVA CHIUSO

Si reca al PPI di Tagliacozzo, sanguinante, ma trova chiuso, trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Avezzano dove è stato medicato.

Il fatto è accaduto la notte scorsa, quando un uomo si è recato al PPI cittadino per farsi curare una brutta ferita.

L’uomo ha perso molto sangue, come mostrano le diverse foto pubblicate sui social da cittadini indignati. Fortunatamente all’interno della struttura sanitaria c’era il personale del 118 che ha trasportato l’uomo ad Avezzano dove è stato medicato.

Un fatto che pone in evidenza ancora una volta, la necessità dalla riapertura dei PPI di Tagliacozzo e Pescina, realtà importanti che hanno sempre rappresentato un servizio essenziale per gli utenti e che in questi giorni sono motivo di scontro tra le istituzioni locali e quelle regionali.