Targa di benemerenza e ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’opera svolta al Cav. Giovanni Luccitti, Comandante della Polizia Penitenziaria

Sobria cerimonia nella sala consiliare del Municipio di Avezzano, oggi alle 12, per la consegna di una targa di riconoscimento, da parte dell’Amministrazione comunale, Cav. Giovanni Luccitti che, dopo una brillante ed onorata carriera nella Polizia Penitenziaria, va in pensione.

Luccitti è stato comandante della Penitenziaria nel carcere di L’Aquila per tre anni, quindi gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 2012.

È stato anche docente nella scuola di formazione della Polizia Penitenziaria dal 1998. Comandante facente funzioni dal 2000 al 2003 presso il carcere dell’Aquila di 1 livello, dall’1 febbraio 2004 il Cav. Giovanni Luccitti ha preso sevizio ad Avezzano fino ad oggi, svolgendo le sue mansioni di comandante della Polizia Penitenziaria, sempre nell’ottica di rendere l’ambiente carcerario il più vivibile possibile, nonché svolgere le altre mansioni attribuite al corpo con umanità e fermezza.

L’Amministrazione, quindi, in occasione del suo pensionamento dal servizio attivo, ha deciso di rendergli omaggio, attribuendogli una targa di benemerenza, simbolo di ringraziamento della città intera per il servizio svolto in favore della sicurezza e del bene di tutta la città, oltre che delle istituzioni dove ha servito.

La consegna è stata effettuata dal Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con il vicesindaco Domenico Di Berardino, alla presenza di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, i quali hanno espresso al Comandante Cav. Luccitti il ringraziamento e la riconoscenza della città per quanto fatto nel corso del suo lungo servizio per lo Stato.

Presenti la direttrice del carcere di Avezzano, dott.ssa Celeste d’Orazio, il Maggiore Luigi Strianese, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, una rappresentanza Unuci con il 1° capitano Floriano Maddalena e il comandante della Polfer, Ispettore Luca Marzicchi.