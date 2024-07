Teatro inclusivo ad Alba Fucens: a MemoryTracks del Lanciavicchio, accompagnati in joelette

Massa d’Albe. Teatro inclusivo ad Alba Fucens con la possibilità di partecipare allo spettacolo itinerante #MemoryTracks del Lanciavicchio, accompagnati in joelette.

Il servizio sarà disponibile per le due date giovedì 25 luglio e venerdì26.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con il Lanciavicchio”, commenta Mirko Cipollone, fondatore di Appennini for all, “Appennini for all sta cercando sempre di più di valorizzare i luoghi e la cultura del nostro territorio. Per questo rendere il teatro inclusivo in un luogo magico come Alba Fucens è davvero importante per noi e per tutti”.

Le date degli spettacoli, tutte le informazioni

Dopo le prime due date realizzate all’interno del Castello Piccolomini di Celano, History Trekking si sposta da domani 25 luglio, ad Alba Fucens, il sito archeologico luogo simbolo della cultura e del turismo nella Marsica, nella frazione di Massa d’Albe.

Sono attese quattro date, quattro repliche, dello spettacolo #MemoryTracks, a partire da giovedì 25 luglio, fino a domenica 28, alle 18. Una performance site specific itinerante, creata dal teatro Lanciavicchio, nel sito archeologico di Alba Fucens, che nasce per restituire, attraverso il lavoro di attori e attrici, performer e musicisti, tracce di memoria nascoste. Sarà anche uno spettacolo accessibile a tutti, con la possibilità di percorrere alcuni tratti, accompagnato in joelette (Info: 349 3142544). Un nuovo modo per visitare un sito archeologico, un nuovo modo di intendere lo spettacolo dal vivo.

Appennini for all, la mission

La mission di Appennini for all è diffondere il concetto di accessibilità non limitandosi ad offrire un servizio per le persone con disabilità ma creando opportunità per tutti gli attori collegati, per tutto il territorio, facendo diventare così il turismo un fattore inclusivo e non esclusivo.



Appennini for all concentra la sua offerta sul turismo ambientale rendendo finalmente anche la natura e le montagne accessibili a chi fino ad ora, per carenza di informazioni e possibilità, non ha potuto godere delle bellezze e delle risorse del bellissimo territorio appenninico.

Come acquistare i biglietti

Il numero dei posti negli spettacoli è limitato, pertantosi consiglia l’acquisto in prevendita dei biglietti, possibile nei punti vendita ad Avezzano oppuresul sitowww.i-ticket.it.

Punti vendita Avezzano: Tabaccheria Via America 65, Libreria Panella via XX Settembre n.90, Bianchi Tour Galleria JFK Piazzale Kennedy.

Costo biglietti

Intero 10 euro (più prevendita 1 euro). Ridotto (6-13 anni) 6 euro(più prevendita 0,50 cent).Ingresso gruppi (min 4 max 8) biglietto 8 euro (più prevendita 0,80 cent). Omaggio per bambini fino ai 5 anni (da prenotare telefonicamente al numero 329 4995706). Qualora fossero ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti anche in loco.

Tutte le schede degli spettacoli, il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti sono pubblicati sul sito www.historytrekking.com