TEATRO OFF LIMITS / AVEZZANO: POSTICIPATO LO SPETTACOLO “SOLO DI PASSAGGIO” PREVISTO PER IL 20 MARZO

A seguito dell’adozione delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 disposte dal DPCM del 04.03.2020 si comunica che lo spettacolo “Solo di passaggio” di Alessandro Izzi previsto il prossimo 20 marzo al castello Orsini di Avezzano (AQ) per la stagione di prosa indipendente del Teatro Off Limits verrà posticipato al fine di poter accogliere il pubblico in un clima più sereno. Ci scusiamo per il disagio.

Vi comunicheremo quanto prima la nuova data di messa in scena.