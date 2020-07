TEKNEKO ARRIVA IN PUGLIA PER OCCUPARSI DI SETTE COMUNI SALENTINI

Tekneko arriva in Puglia per occuparsi di sette comuni salentini. Il servizio di igiene urbana nei Comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano, Parabita, Ruffano e Specchia sarà svolto per i prossimi nove anni dall’azienda del gruppo Di Carlo a partire da settembre. Nei giorni scorsi è stato siglato l’accordo che prevede, tra le altre cose, l’impiego di 100 addetti che si occuperanno di tutti i servizi da svolgere nel territorio.

Un nuovo traguardo, quindi, per la società abruzzese che già gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni del Lazio e dell’Abruzzo e in 10 anni ha servito ben 470.651 utenti. Tekneko in Puglia si dovrà occupare di sette Comuni della Provincia di Lecce e dovrà servire circa 60 mila utenti con i suoi innovativi sistemi di raccolta porta a porta ma anche spazzamento delle strade e pulizia delle caditoie.

“E’ una nuova sfida ma anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra squadra in tanti anni di lavoro”, ha commentato il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “oltre ai tanti Comuni già serviti in Abruzzo e nel Lazio ora ci occuperemo anche della Puglia e di 60 mila utenti che accompagneremo nel percorso di tutela e rispetto dell’ambiente. Grazie a questi nuovi ingressi il gruppo Di Carlo impegnerà nella provincia di Lecce ben 100 addetti che saranno a disposizione del territorio sempre con la professionalità e l’entusiasmo che contraddistingue il nostro team”.