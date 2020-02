Tekneko porta nelle scuole della città Capitan Eco per raccontare ai più piccoli l’importanza della raccolta differenziata

Arriva Capitan Eco nelle scuole della città per raccontare ai più piccoli come si differenziano i rifiuti. Sarà proprio un super eroe il protagonista della campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale targata Tekneko per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nell’ambito delle attività della settimana dello sport la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città ha deciso di promuovere una serie di incontri per consentire anche ai più piccoli di comprendere l’importanza di praticare la raccolta differenziata dei rifiuti. Capitan Eco in chiave teatrale illustrerà ai bambini dove vanno conferiti i diversi rifiuti e inoltre gli spiegherà il principio della responsabilità condivisa. Saranno interessate la scuola secondaria Vivenza oggi, giovedì 30, dalle 9.15 alle 11.15 e poi dalle 11.15 alle 13.15 e le scuole primarie plesso Borgo Pineta – Don Bosco mercoledì 5 febbraio dalle 14 alle 16, e il plesso di Via delle industrie mercoledì 12 febbraio dalle 11 alle 13.