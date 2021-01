TERAMO: 50ENNE TERAMANO ARRESTATO CON 1 KG E MEZZO DI DROGA

A seguito di attività investigativa, nella giornata di ieri la Squadra Mobile di Teramo, con la preziosa collaborazione della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Pescara, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, C.M., 50 enne teramano, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione personale estesa al domicilio e al garage pertinente, è stato trovato complessivamente in possesso di gr. 574 di cocaina e gr. 862 di marijuana, di materiale per il confezionamento dello stupefacente, di vari bilancini di precisione e della somma di euro 1.280 anch’essa sottoposta a sequestro. L’uomo è stato controllato nei pressi della sua abitazione, ubicata nella prima periferia cittadina, e trovato, fin da subito, in possesso di 3 involucri di cocaina, di 5 grammi ciascuno, già confezionati per la cessione a terzi e occultati nella tasca del suo giubbino. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire, occultata nel comodino della camera da letto a lui in uso, un ulteriore involucro di cocaina, del peso di gr 4, anch’esso già pronto per lo spaccio, e varie buste trasparenti contenenti marijuana. All’interno del garage dell’abitazione è stata rinvenuta, sempre con l’aiuto dei due cani della suddetta unità cinofila, l’ulteriore sostanza stupefacente suddivisa in vari involucri di vario peso ed in particolare un grande panetto di gr. 530 di cocaina e una busta con gr. 660 di marijuana. La vendita al dettaglio di cocaina avrebbe fruttato sul mercato circa 58.000 euro e la marijuana circa 9.000 euro.

L’uomo è stato associato al carcere di Vasto.