TERAMO. ARRESTATO PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO

Nel corso di un servizio di vigilanza stradale in località Mosciano Sant’Angelo, la Polizia Stradale di Teramo, Distaccamento di Giulianova, nella serata di ieri, ha fermato un soggetto di anni 34 di Mosciano Sant’Angelo a bordo di autovettura TOYOTA Yaris con numerosi precedenti di Polizia. Insospettiti per l’atteggiamento non collaborativo, gli operatori di polizia procedevano a perquisizione sia personale che domiciliare del fermato. L’atto di PG, presso l’abitazione del fermato, consentiva di rinvenire sostanza stupefacente del tipo “Cocaina” ed “Hashish”. Rinvenivano inoltre un bilancino di precisione digitale fortemente intriso di Cocaina, oltre a banconote di vario taglio per un importo complessivo pari a Euro 650,00. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Il fermato veniva arrestato ed il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Teramo, Dott.ssa Medori, ne disponeva l’associazione presso il domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.