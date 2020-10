TERAMO. ARRESTATO UOMO CON MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

LA SQUADRA MOBILE ARRESTA RUMENO DESTINATARIO DI MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile di Teramo ( Sezione Reati contro il patrimonio) in Cortino (TE) ha tratto in arresto A.D. romeno classe 1988 residente a Cortino agricoltore. L’uomo è destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Romania per un furto aggravato ivi commesso nel 2010 unitamente a tre complici. Per tale reato l’uomo è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6. Il predetto è stato condotto presso il carcere di Rieti a disposizione dell’A.G.