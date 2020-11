TERAMO. CONTROLLI ANTICOVID: CHIUSO DALLA POLIZIA DI STATO CIRCOLO RICREATIVO E SANZIONI ANCHE PER UNA “PALESTRA PRIVATA”

Nell’ambito servizi di controllo predisposti dal Questore di Teramo per il rispetto della normativa anticovid, la volante del Commissariato di Atri sabato pomeriggio è intervenuta in Silvi, presso un circolo ricreativo ove era stata segnalata la presenza di più persone che, in barba alla normativa vigente, giocavano tranquillamente a carte.

Nel corso del blitz, i poliziotti hanno avuto modo di accertare che effettivamente cinque persone si erano riunite “per la partita del sabato pomeriggio”, incuranti dell’espresso divieto previsto dalla normativa vigente che, tra l’altro, dispone la sospensione di ogni attività dei circoli in ragione dell’ordinanza del Ministero della Salute con cui la Regione Abruzzo è qualificata Zona Rossa fino al 3 dicembre prossimo.

I trasgressori si sono visti notificare la sanzione amministrativa di euro 400 ciascuno. Per il gestore del circolo è scattata anche la chiusura provvisoria di 5 gg dell’attività.

Già nei giorni scorsi la Volante del Commissariato di Atri era intervenuta in Pineto dove era stata sospesa l’attività di palestra organizzata “privatamente” da più persone in un luogo chiuso, sanzionando così altre cinque persone dedite ad esercizi ginnici.