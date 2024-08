Teramo. Daspo, fogli di via e avvisi orali da parte del Questore in un’azione del controllo del territorio

Nel corso degli ultimi giorni il Questore della Provincia di Teramo, a seguito di attività istruttoria della locale Divisione Anticrimine, ha emesso un Daspo Urbano (cd. Da.C.Ur), ai sensi dell’art 13 D.L. n. 14/2017, con divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici o aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze degli stessi locali ricadenti sul territorio del Comune di Teramo per un periodo di due anni, nei confronti una donna, cittadina italiana. La predetta, il 14 agosto scorso, è stata sorpresa da personale della locale Squadra Volante a cedere ad un soggetto, dietro pagamento, un dosa di cocaina in una via del centro di Teramo.

Sono stati poi emessi 4 provvedimenti di Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, 3 nel Comune di Giulianova e 1 nel Comune di Alba Adriatica, per periodi che vanno da 1 a 3 anni nei confronti di 4 persone. Si tratta di una cittadina romena che ha opposto resistenza ai Carabinieri della Compagnia di Giulianova durante un intervento; di un cittadino italiano che è stato trovato in possesso di un coltello di 19 cm a seguito di perquisizione personale operata sempre dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova; di un cittadino italiano sorpreso dal Posto di Polizia Ferroviaria di Giulianova con 26 kg di rame utilizzato per la rete ferroviaria; di un altro cittadino italiano, individuato dai Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, che in quel centro, dopo aver perso il controllo della propria autovettura e aver urtato un veicolo in sosta, ha colpito a calci quattro auto in sosta, danneggiandole, ha minacciato di morte i proprietari di due autovetture e al volto una persona.

Sempre negli ultimi giorni il Questore di Teramo, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un ammonimento per violenza domestica nei confronti di un cittadino italiano, in quanto ritenuto responsabile di condotte violente nei confronti della moglie.

Sono stati, infine, emessi 3 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti cittadini italiani.