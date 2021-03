TERAMO. DIECI AZIENDE DEL CONSORZIO COLLINE TERAMANE IN CLASSIFICAPER IL MIGLIORE MONTEPULCIANO

Tra i venti migliori vini rossi d’Abruzzo a base Montepulciano, dieci sono di cantine iscritte al Consorzio di Tutela Colline Teramane Docg, che conta oltre 40 aziende della provincia di Teramo. Si tratta della classifica di Italy’s Finest Wines, il primo portale internazionale sulle eccellenza del vino in Italia, fondato dal famoso giornalista Daniel Thomases, che ha stilato una lista dei migliori vini della regione, per rapporto qualità prezzo.

Tra le etichette selezionate: Velenosi, Illuminati, Nicodemi, La Quercia, Cerulli Spinozzi, Fantini per il Colline Teramane DOCG e Emidio Pepe, Fosso Corno, Tenuta Terraviva e Camillo Montori con ilMontepulciano d’Abruzzo DOC.

“Colline Teramane, a quasi vent’anni dal riconoscimento della denominazione e dalla nascita del Consorzio, si distingue sempre più nel panorama vitivinicolo regionale con un’impronta unica, effetto di caratteristiche territoriali e ambientali distintive.” – commenta il Presidente del Consorzio Colline Teramane, Enrico Cerulli Irelli – “Il nostro compito, oltre alla tutela e promozione della denominazione, è quello di trasferire questo senso di identità alle istituzioni, al comparto del turismo e della ricettività, affinché il brand “Colline Teramane” possa arrivare a rappresentare il nostro territorio come un unicum di eccellenze. Per questo il Consorzio sta lavorando a un progetto inedito di caratterizzazione del vitigno, che possa legare la storia a elementi scientifici forti, spendibili in tutto il mondo” – conclude Cerulli.