TERAMO: FERRAGOSTO E CONTROLLI SU STRADA UN ARRESTO PER DROGA

Ieri pomeriggio, nell’ambito dei rafforzati servizi di prevenzione e vigilanza in provincia per il ferragosto da parte della Polizia di Stato, una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova ha tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un ventisettenne di Bellante.

I poliziotti, infatti, in un posto di controllo sulla S.S.16 nel territorio di Giulianova, hanno fermato due giovani a bordo di una autovettura risultati entrambi positivi all’assunzione di stupefacenti ed alcol.

A seguito di ciò, gli Agenti hanno raggiunto l’abitazione in uso ad uno di essi, abitualmente frequentata anche dall’amico, sita tra Bellante e Moscia.no S.Angelo.

In cucina è stato trovato, appoggiato sul tavolo, un bilancino di prec1s1one della tipologia ordinariamente utilizzata per “pesare” le dosi di stupefacenti, mentre all’interno di un borsone, in soggiorno, sono state rinvenute tre buste in cellophane contenenti marijuana per un peso di 700 g. e 900 euro

Nella stessa stanza, altri due bilancini di precisione E’ cosi finito in carcere il ferragosto per G.A.; attuale locatario dell’immobile.