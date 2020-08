TERAMO. IDENTIFICATI E SANZIONATI DUE RAGAZZI “UBRIACHI”

Nell’ambito dei controlli per il fine settimana in Teramo per il rispetto delle norme anticovid, personale dell’UPGSP Volanti, verso le ore 02.00 di sabato scorso ha contestato la sanzione amministrativa, ai sensi dell’ex 688 c.p. e successive modifiche per “ubriachezza molesta”” a due ragazzi, rispettivamente di 24 e 25 anni, i quali stazionavano seduti ai tavoli esterni di un “bar” di Piazza Martiri Pennesi, in stato di ebbrezza alcolica.

Anche il recente aumento a livello nazionale di positivi al COVID-19 impone una particolare attenzione e responsabilità di gestori e clienti soprattutto di ritrovi di giovani nelle ore serali/notturne.

In ragione di ciò i servizi di verifica e controllo saranno rafforzati.