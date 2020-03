TERAMO. MANACANO I DPI IN TUTTI I REPARTI, LA DENUNCIA DI GIUSEPPE DE ZOLT, SEGRETARIO PROVINCIALE NURSIND

A Teramo mancano i dispositivi di protezione individuale per gli operatori che sono impegnati ad affrontare l’emergenza del Coronavirus. A dirlo è stato Giuseppe De Zolt, segretario provinciale NurSind Teramo.

“E’ impossibile affrontare questa emergenza con gli organici attuali, ridotti al minimo e con il personale rimanente che viene costretto a restare in servizio per molte ore, anche oltre l’orario istituzionale, al fine di garantire l’assistenza, esponendosi ancor di più al rischio infettivo”, ha evidenziato De Zolt. “Mancano completamente i DPI in tutti i reparti ed anche nelle terapie intensive dei 4 PPOO aziendali ci segnalano la carenza di mascherine FFP2 /FFP3 o del gel disinfettante a base alcolica”.