Tragedia a Camerale di Tossicia, dove è morto A. L. 65 anni. L’uomo stava lavorando un terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato dalle ruote del trattore.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per liberarlo, oltre al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.