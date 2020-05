TERAMO. NASCONDEVA LA DROGA DENTRO UN PILONE DI CEMENTO, ARRESTATO SPACCIATORE

Aveva trovato un particolare nascondiglio il cittadino albanese ( F. J. del 1995) tratto in arresto nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio, dalla Squadra Mobile di Teramo – Sezione Antidroga.

Nel corso di un mirato servizio di osservazione predisposto a seguito di segnalazioni pervenute alla Questura, l’uomo è stato notato prelevare un qualcosa sotto parte di materiale inerte accumulato alla base di un pilone della S.S. 80 racc. Teramo-mare, all’altezza di contrada Carapollo, ai margini dei giardini del Parco Fluviale.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità grammi 3 di cocaina, mentre nel luogo in cui era stato visto scavare con l’ausilio di un bastone, sono stati rinvenuti grammi 27, sempre di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

A casa l’uomo aveva anche euro 5.800,00 ben nascosti tra la biancheria intima in un cassetto della camera da letto.

L’uomo, punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti del Capoluogo, messo a disposizione della Procura della Repubblica, è ora agli arresti domiciliari.