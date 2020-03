TERAMO. QUESTURA – CHIUSURA SPORTELLI ARMI, LICENZE E PASSAPORTI

al fine di ridurre al minimo il disagio per gli utenti interessati, si rende noto che in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. dell’11 marzo u.s., stante la vigenza del divieto tra persone di spostamenti salvo comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, sono chiusi al pubblico gli uffici passaporti, licenze, porto d’armi ed altre autorizzazioni, dalla data odierna e sino al 25 marzo 2020.

La ricezione delle istanze avverrà solo nei casi di stretta attinenza con le sopra citate motivazioni, adeguatamente documentate.

Si ringrazia per l’attenzione che verrà riservata alla presente comunicazione di servizio.