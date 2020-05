Roma. Un terremoto durato una decina di secondi si è registrato alle ore 5:00 nella Capitale. L’epicentro é stato individuato nella zona nord-est in corrispondenza dell’interesezione tra la Via Nomentana e il Grande Raccordo Anulare. L’intensità, sembrerebbe essere di 3,3° Richter. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.