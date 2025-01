Tifoso esagitato della squadra di pallavolo di Ortona  raggiunto da provvedimento di “D.A.SPO.” del Questore

Un tifoso della squadra di pallavolo maschile “Impavida Ortona Volley”, al termine dell’incontro disputatosi nel palazzetto dello sport della città costiera, in data 12.01.2025, contro la squadra “U.S. Volley Modica 1979”, mentre i giocatori abbandonavano il terreno di gioco per dirigersi verso gli spogliatoi, per futili motivi, scardinava uno dei seggiolini segnaposto della curva dei tifosi locali e lo scagliava verso alcuni giocatori che, solo per caso, non venivano raggiunti dall’ingombrante oggetto.

Sul posto, intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Ortona (CH) che, dopo le immediate attività d’indagine, riuscivano ad identificare l’autore di tale pericoloso gesto, denunciandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per “danneggiamento” e “lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive”.

Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato l’iter amministrativo che si è concluso recentemente con l’emanazione nei confronti del responsabile, da parte del Questore, del provvedimento di “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” per anni uno. Tale divieto, che vale sia sul territorio nazionale che nei Paesi dell’Unione Europea, riguarda tutti gli impianti sportivi dove avverranno gli incontri di pallavolo delle serie sportive riconosciute dal C.O.N.I. e, in caso di trasgressione, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.