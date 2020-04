Una tigre che si trova in uno zoo a New York è risultata positiva al Coronavirus mostrando sintomi di tosse secca ed inappetenza. Lo rende noto la Wildlife Conservation Society in un comunicato. Anche altri 6 felini, 3 leoni ed altre 3 tigri mostrano sintomi simili a quelli provocati dal covid-19. Ricordiamo che gli animali non trasmettono il coronavirus all’uomo. Il felino sarebbe stato contaggiato da un operatore dello zoo.