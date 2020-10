Vanno da appena un mese ai 104 anni di età i nuovi positivi accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Dei 345 nuovi pazienti, il più giovane è un neonato di Teramo – con un mese da compiere, è il positivo più piccolo mai accertato in Abruzzo – mentre il più anziano è della provincia dell’Aquila. I positivi con meno di 19 anni, e quindi in età scolare, sono 37: diciassette in provincia di Teramo, nove in provincia di Pescara, sei nel Chietino e cinque nell’Aquilano.