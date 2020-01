Il fatto è accaduto sulla A 14 all’altezza del casello di Atri, dove un TIR ha imboccato l’autostrada in senso contrario. Una vicenda che fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza grazie al fatto che nella zona, l’andatura dei veicoli e lentissima a causa dei tanti disagi che stanno interessando in questo periodo il tratto autostradale.

Il camion è stato fotografato da un automobilista che ha postato l’immagine sui social.