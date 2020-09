TIR IN FIAMME NEI PRESSI DELLA BARRIERA DI ROMA EST SULLA A24

Un TIR ha preso fuoco questa mattina. Il fatto è accaduto nei pressi della barriera di Roma est sulla A24.

Il mezzo è stato avvolto dalla fiamme creando panico tra gli automobilisti in transito in quel momento sull’autostrada, il conducente è riuscito fortunatamente ad uscire dal mezzo mettendosi in salvo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Strada dei Parchi.