TIVOLI, TERZO CASO SOSPETTO DI CORONAVIRUS: SI TRATTA DI UN RUMENO DA SUBITO TRASFERITO ALLO “SPALLANZANI” DI ROMA

Terzo probabile caso sospetto di contagio di Corona Virus in Italia. Dopo la coppia di turisti cinesi provenienti dalla provincia di Wuan, risultati positivi e ricoverati in isolamento allo “Spallanzani” di Roma, un cittadino rumeno di 41 anni Marian C, si è presentato con sintomi influenzali all’ospedale “San Giovanni” di Tivoli e da qui, una volta scattate le procedure di emergenza, è stato trasferito nello stesso nosocomio della capitale(Spallanzani n.d.r.). L’uomo potrebbe essere entrato in contatto con i due cinesi contagiati perché lavora nell’albergo dove hanno dormito marito e moglie cinesi prima di sentirsi male. “Nessun allarmismo” dice l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio in merito al caso sospetto di coronavirus di Tivoli. La Asl di competenza Roma 5 ha rispettato le procedure operative previste e lo ha trasferito esclusivamente a scopo precauzionale. La situazione non desta preoccupazione”. Fino ad ora, Sono 32 i pazienti ricoverati allo “Spallanzani” per essere sottoposti ai test sul coronavirus, oltre ai due turisti cinesi risultati già positivi.