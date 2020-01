TMZ. COM: “KOBE BRYANT MORTO IN UN INCIDENTE”

“Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. Il sito Tmz.com ha diffuso la notizia del decesso dell’ex stella del Nba.

L’incidente sarebbe avvenuto in California, nella mattina odierna Bryant, era in volo con altre 3 persone quando il suo elicottero è precipitato. L’intervento dei mezzi di soccorso sul luogo dell’incidente non sono serviti a salvare nessuna delle vittime. Sempre secondo Tmz.com, la moglie Vanessa Bryant non era bordo dell’elicottero.