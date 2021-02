TOCCO DA CASAURIA. PREGIUDICATA VIOLA GLI ARRESTI DOMICIALIRI, SCATTA LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Ieri la Squadra Volante impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati ha tratto in arresto D.R.P. 45enne originaria di Tocco da Casauria, pluripregiudicata, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara: la donna era stata arrestata il mese scorso dalla Squadra Volante per rapina e lesioni personali, e posta agli arresti domiciliari a seguito di giudizio direttissimo. La predetta è stata però sorpresa fuori dal luogo ove era ristretta agli arresti domiciliari ed è stata quindi denunciata per evasione. L’Autorità Giudiziaria ne ha quindi disposto l’aggravio della misura cautelare disponendone il trasferimento presso il carcere femminile di Teramo.