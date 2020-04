TOLLO, MUORE UN 38ENNE POSITIVO AL CORONAVIRUS: E’ LA VITIMA PIU’ GIOVANE IN ABRUZZO

E’ un 38 enne residente Tollo la più giovane vittima abruzzese tra i positivi al Covid-19.L’uomo, di origini romene, è morto in ospedale a Chieti, dove era ricoverato in terapia intensiva. Viveva a Tollo da 18 anni e lavorava come autotrasportatore per una ditta di Bisenti, paese inserito in zona rossa.Il 38enne, secondo quanto si apprende in paese, non aveva altre patologie. Si era ammalato una ventina di giorni fa ed era finito in ospedale in condizioni già critiche.In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, le vittime sono 169, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione.