TORNA “A BOTTI APERTE”, EVENTO ENOGASTRONOMICO

Torna anche quest’anno A Botti Aperte, la rassegna eno-folkloristica ideata dai gruppi folk giuliesi I Caferza e I Lascia Perde. I due gruppi, unendo le forze, hanno creato l’Associazione VinKore Abruzzo, dando vita appunto al binomio perfetto Vino e Folklore.

Il format di “A Botti Aperte” è infatti quello di unire e portare in piazza le cantine del territorio fondendole al brio della musica folkloristica suonata dai 2 gruppi in mezzo alla gente e non dal palco.

Questo perché vogliamo un coinvolgimento totale delle persone che verranno a trovarci in piazza.

Con un bicchiere in mano, con i deliziosi marroni di Pietralata e con l’allegria degli strumenti caratteristici Abruzzesi come i tamburelli, i ddu bbott, le fisarmoniche, lu bbrrcò ecc… la cantata sarà spontanea per tutti e saranno 2 serate divertenti e spensierate, oltre ad essere un occasione per assaggiare i migliori vini d’Abruzzo Direttamente dai produttori.

A Botti Aperte infatti, non è una semplice festa di San Martino.

Con noi scendono in campo quest’ anno ad esempio, 15 Aziende agricole Abruzzesi.

In piazza assaggerete vini della portata di Ipnosi, punta di diamante della cantina Biagi di colonnella (TE).

Il Trebbiano mastro bono platino della cantina La Quercia di morrodoro (TE), premiato come miglior trebbiano d’Abruzzo.

Ia cantina Casal dell’Arco di Mosciano S.A (TE) presenterà Fonticello, premiato come miglior cerasuolo d’Abruzzo.

La cantina Lepore di colonnella (TE) vi farà assaggiare invece il delizioso Luna Dea.

La cantina Di Ubaldo di Sant’ Egidio alla vibrata (TE) porterà un classico della nostra manifestazione: Lo Scappatello.

Tenuta Morganti di Torano Nuovo (TE) punterà invece su Bocca di rosa.

La cantina Monti, di Controguerra (TE) verrà invece con il suo Femina, un vino elegante il cui nome dice già tutto.

La cantina Indigeno di Teramo porterà il suo Montepulciano Casette, che prende appunto il nome dalla frazione in cui sorge la cantina.

La cantina Petrini di Spoltore (PE) Ci proporrà il suo cerasuolo Ideale

Vigneti Radica del comune di Tollo (CH) porterà il suo pinot grigio e metodo classico.

La cantina D’Uva vì di Teramo porterà invece la sua linea Petrut cerasuolo, trebbiano, Montepulciano e perfino l’amaro alle uve Montepulciano.

La Cantina I Vini Di Ferruccio, Azienda Agricola Di Giovanpietro di Giulianova (TE) porterà il suo Montepulciano DOC Ferruccio, che prende appunto il nome dal fondatore dell’azienda, il papà degli attuali proprietari.

Ed in fine, ma non per ultima, la nuovissima cantina Tenimenti Laudi di Villamagna (CH) Che oltre alla linea completa punterà i “riflettori” su Animula, il loro Montepulciano d’Abruzzo DOC.

Saranno con noi oltre alle cantine e aziende agricole, anche i ragazzi dell’associazione FIDAS CUORE donatori di sangue di Giulianova, che informeranno direttamente le persone sull’importanza che ha, e di come si possano salvare tante vite umane con un semplicissimo gesto. L’importanza del dono…

Adesso capite perché vi diciamo che la nostra, non è una semplice castagnata o una delle tante feste di S.Martino.

La nostra manifestazione si chiama

A BOTTI APERTE.

Ed è veramente una manifestazione che promuove le eccellenze del nostro territorio.

Non per niente, anche le castagne, non sono semplici castagne ma sono i Marroni delle nostre montagne del ceppo, di Pietralata.

Vi aspettiamo dunque venerdì 10 e Sabato 11 Novembre in Piazza Buozzi nel centro storico di Giulianova Paese (TE)

Per un brindisi alla nostra maniera… A Botti Aperte.

Firmato

Associazione VinKore Abruzzo eventi.