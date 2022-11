Torna a Celano il tradizionale appuntamento con il concerto di Santa Cecilia.

Sabato 19 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Enrico Fermi torna lo storico concerto di Santa Cecilia tenuto dall’A.C.M Banda città di Celano, diretta dal maestro Giuseppe Iacobucci

Quello di Santa Cecilia, nobile romana convertita al cristianesimo e divenuta la santa protettrice di strumentisti e cantanti, è un culto profondamente radicato tra il popolo dei musicisti, tanto che in tutto il mondo il 22 novembre si celebrano concerti per ricordare la Santa.

Il concerto in onore di Santa Cecilia quest’anno però a Celano si terrà sabato 19 novembre, data significativa scelta poiché è il giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario dalla scomparsa di Luigi Tomassetti, storico maestro della Banda di Celano cui è intitolata anche la scuola di musica della banda stessa.

Il concerto sarà dedicato a lui, che verrà ricordato inoltre con un momento emozionante condiviso con i suoi familiari.

Durante il concerto si esibirà anche la giovane formazione della banda: la Young Band diretta dal maestro Mariano Filippetti.

L’evento sarà arricchito dalla presentazione del nuovo disco dell’A.C.M Banda Città di Celano.

“Echi Abruzzesi”, un album di marce sinfoniche interamente dedicate all’Abruzzo in cui nomi ed evocazioni musicali richiamano luoghi del territorio.

Si preannuncia quindi un evento ricco di musica ed emozioni, in perfetto stile Banda Città di Celano che riesce sempre a sintetizzare magistralmente amore per la Musica, per la propria storia musicale e amore per la propria Terra.

Emanuela Ponari