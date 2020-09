Torna il concorso fotografico indetto dal WWF Chieti-Pescara e dal Museo universitario

A “caccia” di immagini di natura in città, anche dalla finestra di casa

La premiazione ci sarà il 4 ottobre nell’ambito degli eventi di “Urban Nature” 2020

La novità principale, quest’anno, in tempo di Covid, è che saranno ammesse anche fotografie scattate dalla finestra di casa… Per il resto l’impianto del concorso fotografico a premi sulla natura in città è quello consueto, che si ripete ormai da tre anni. Anche nel 2020, infatti, in occasione di “Urban Nature – Festa della Natura in città”del WWF Italia, in programma il 4 ottobre prossimo, il WWF Chieti-Pescara, in collaborazione con il Museo universitario di Chieti, lancia una competizione fotografica a premi che vuole rappresentare un’importante occasione per riscoprire vegetali e animali che, nonostante i nostri errori (cementificazione e impermeabilizzazione del suolo, ad esempio), resistono o riconquistano spazi da cui troppo spesso abbiamo cercato di bandirli offrendoci biodiversità e servizi ecosistemici, gli uni e gli altri indispensabili per migliorare la qualità della vita negli ambienti urbani.

Chiunque può scattare una foto di natura in città: lo scorcio di un giardino, un’aiuola, angoli verdi, singole piante o animali (esclusi quelle d’appartamento e quelli domestici) o, appunto, un angolo di natura osservato dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra di casa… Le foto, stampate in formato A4, accompagnate dal regolamento compilato e firmato come scheda di accompagnamento, potranno essere consegnate a partire da mercoledì 16 prossimo e fino alle ore 19 di sabato 26 settembre, presso la biglietteria del Museo universitario “G. d’Annunzio” Chieti, in viale IV Novembre, negli orari di apertura al pubblico del Museo: dal martedì al venerdì ore 9:00-19:30, ultimo ingresso ore 19:00; sabato e domenica ore 15:00-20:00, ultimo ingresso ore 19:30.

Il regolamento già nei prossimi giorni sarà a disposizione via web sul sito del Museo universitario, sulla pagina facebook del WWF Chieti-Pescara e, in forma cartacea, presso la biglietteria del Museo. La premiazione avverrà domenica 4 ottobre, nelle ore del mattino, presso il Museo universitario nell’ambito degli eventi “URBAN NATURE – Festa della Natura in città”, organizzati dal WWF insieme al Museo universitario con varie importanti collaborazioni, a cominciare da quelle con i Carabinieri Forestali e con l’ANMS, Associazione nazionale musei scientifici. Chi vuole partecipare si dia intanto da fare: la natura è ovunque, per “scoprirla” anche in città occorre tenere gli occhi bene aperti e l’obiettivo pronto…

In allegato: