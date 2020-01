TORNA IL GRANDE NUOTO AD AVEZZANO CON IL 6° MEETING NAZIONALE IN MEMORIA DI “CECCHINO DI MATTEO”

Tutto pronto alla Pinguino Village per la sesta edizione del “Meeting Città di Avezzano”, dedicato alla memoria di Cecchino Di Matteo, un uomo che ha impegnato la vita per la comunità, legato alla sua famiglia come alla Marsica e alla sua gente. Il Memorial, che quest’anno si svolgerà domenica 2 febbraio, dalle 8 alle 19, è anche un importante evento agonistico di nuoto che permetterà agli atleti migliori di qualificarsi ai campionati italiani. A partecipare, infatti, circa 300 ragazzi di società sportive appartenenti alle categorie Esordienti A e B, provenienti da tutta Italia, in particolare dalla Calabria, dal Lazio e dall’Abruzzo, che si sfideranno nelle gare di stile, dorso, rana, delfino e misto, su 50, 100 e 200 metri.

Il meeting è entrato a tutti gli effetti nel parterre degli eventi sportivi più importanti della regione Abruzzo ed è patrocinato anche quest’anno dal Comune di Avezzano che ha offerto il trofeo per la società che si classificherà per prima.

“Un evento tanto atteso che abbiamo consolidato negli anni grazie alla sua forza sportiva riconosciuta ormai a livello nazionale – affermano il presidente, Daniela Sorge e il direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo – anche l’edizione del 2020 si prospetta un grande successo e ringraziamo la Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Avezzano per il loro contributo e tutte le società sportive che competeranno con i loro atleti”.