TORNA IL MERCATO A TAGLIACOZZO: SI INIZIA DAI BANCHI ALIMENTARI

In preparazione della fase 2 per il contenimento epidemiologico della diffusione del COVID19 il Comune di Tagliacozzo da il via alla riapertura del mercato settimanale del giovedì.

Il sindaco, Vincenzo Giovagnorio, ha firmato l’ordinanza per consentire agli esercenti dei soli generi alimentari, in ottemperanza delle disposizioni governative in materia di commercio, di riprendere la vendita a partire da giovedì 30 aprile.

Via via che poi saranno autorizzate dai DPCM che seguiranno, torneranno tutte le attività relative alle altre categorie merceologiche.

“Si prospetta un graduale ritorno alla normalità garantito dal più alto grado di sicurezza per la salute dei cittadini ma anche in funzione delle esigenze economiche legate al commercio” dice il Sindaco auspicando senso civico e responsabilità da parte di Cittadini e Ambulanti. Tutti saranno richiamati ad una stretta osservanza delle regole e delle disposizioni anticontagio emanate dai Governi nazionale e regionale; si raccomanda in particolare modo il distanziamento interpersonale e l’uso di dispositivi quali mascherine e guanti.

I titolari dei banchi alimentari che intendono partecipare al mercato del giovedì di Tagliacozzo dovranno comunicarlo preventivamente alla mail [email protected] e dovranno allegare a tale comunicazione apposita autocertificazione di provenienza e dichiarazione di rispetto di ogni precauzione anticontagio e descrizione delle modalità operative che intendono mettere in campo per il rispetto delle norme igienico sanitarie, al fine di eliminare qualsiasi rischio.