TORNA IL TREKKING DEGLI ULIVI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

LA CAMMINATA LUNGO LE STRADE DELL’OLIO IN PROGRAMMA DOMENICA 7 NOVEMBRE

A causa della pandemia, sono rinviate le altre manifestazioni che solitamente caratterizzano “Frantoi Aperti in Valle Roveto”, iniziativa che, da 18 anni, caratterizza i fine settimana di novembre, con protagonista l’Olio Extravergine di Oliva.

Si terrà invece Domenica 7 Novembre 2021, con partenza da San Vincenzo Valle Roveto, Piazza della Vittoria, alle ore 8.00, l’8^ Edizione del Trekking degli Ulivi, all’aperto ed in piena sicurezza, nel rispetto delle normative anti contagio.

La camminata lungo il percorso delle Strade dell’Olio, si svolgerà in un percorso a piedi per circa 16 km, di media difficoltà, attraversando uliveti, dove è in corso la raccolta delle olive, visitando frantoi nel pieno dell’attività ed attraversando piccoli borghi autentici.

Il Trekking è inserito nel programma annuale delle Sezioni CAI “Valle Roveto”, “Avezzano” e “Vallelonga”. Offre splendidi scorci panoramici e la possibilità di godere di emergenze vegetazionali, geologiche e culturali di grande valore. Le tappe più caratteristiche sono: Centro Storico di Morrea, Eremo Madonna del Romitorio, Borgo Autentico di San Vincenzo Vecchio, Chiesa di San Diodato in San Giovanni Vecchio, nonché la visita ai Frantoi: Comunità Agricola Valle Roveto (già Tenuta Corsetti), Oleificio Cooperativa San Rocco e Antico Frantoio Blasetti, dove sarà possibile assaggiare l’olio novello e degustare prodotti e piatti tipici del territorio, tutto compreso nella quota di partecipazione di 10,00 euro.

Oltre ai Frantoi, contribuiscono all’organizzazione della manifestazione l’Associazione “La Monicella della Valle Roveto”, le Pro Loco di San Vincenzo Valle Roveto (Capoluogo) e San Vincenzo Vecchio, con il Patrocinio del Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Quest’anno, proprio per privilegiare le manifestazioni all’aperto, grazie alla neo costituita Cooperativa di Comunità “Terrenostre”, il 21 Novembre ci sarà il bis, con una Edizione straordinaria del Trekking degli Ulivi. Questa volta, oltre al consueto programma che prevede il passaggio nei campi durante la raccolta e nei frantoi per assistere alla lavorazione delle olive, la camminata terminerà con il pranzo in un Agriturismo e possibilità di partecipare ad un Mini Corso di Assaggio di Olio EVO. Quota di partecipazione, comprensiva di Guida Professionale, Assicurazione e pranzo, €. 30,00.

Per Info su percorso e prenotazione: 328.4012918 – 338.2488340.