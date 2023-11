TORNA LA MOTORUSPATA DI LUCOLI E TORNIMPARTE: TUTTO PRONTO PER L’UNDICESIMA EDIZIONE

Domenica 12 novembre torna il grande evento abruzzese rivolto agli amanti del motociclismo Enduro.

Giunge all’undicesima edizione la Motoruspata organizzata dall’A.S.D. Enduristi Social Club: un’intera giornata dedicata al raduno di appassionati che si metteranno alla prova lungo il percorso strutturato, curato e segnalato dagli organizzatori, affrontandolo liberamente e in modalità non competitiva. Esteso per un totale di 100 kilometri, di cui solo il 5% con manto stradale asfaltato, il tracciato si snoda tra antiche mulattiere, sentieri e tratti più o meno impegnativi immersi nella natura incontaminata dei territori di Tornimparte e Lucoli, in provincia dell’Aquila.

L’Associazione, nata nel 2010, si dedica appassionatamente all’organizzazione di questo evento che, sin dalla prima edizione, vanta una larghissima partecipazione, attirando ogni anno centinaia di partecipanti. Il rispetto per una disciplina sportiva autentica, la genuinità dell’accoglienza nel territorio e il riguardo verso l’unicità ambientale dei luoghi, lo confermano come uno degli eventi del settore più attesi e amati a livello nazionale.