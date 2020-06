TORNIMPARTE. IL SINDACO CARNICELLI: ANCORA DISSERVIZI PER IL DISTRETTO SANITARIO DI ROCCA SANTO STEFANO

In considerazione dei recenti, ulteriori, disservizi del CUP del Distretto Sanitario di Rocca Santo Stefano, è stata inoltrata un’ulteriore richiesta al Direttore Generale della ASL1 al fine di adeguare i mezzi di connessione, in attesa del previsto adeguamento dell’infrastruttura di connettività alla tecnologia in fibra ottica.

E’ stato, inoltre, richiesto alla Prefetta dell’Aquila di verificare se sussistano le condizioni per contestare a Telecom Italia S.p.A. l’interruzione di pubblico servizio, in quanto risulta evidentemente turbata la regolarità dello stesso (Art. 331 C.P.)

La comunicazione è stata inoltrata, per opportuna conoscenza e per ogni eventuale azione consequenziale, alle Autorità competenti.