TORNIMPARTE. STRADA AMITERNINA BLOCCATA, IL SINDACO CHIEDE ADEGUAMENTO TRATTO AUTOSTRADALE

Oggetto: Tornimparte – SP1 “Amiternina” bloccata dal traffico. Richiesta di adeguamento del tratto che collega il casello autostradale della A24 e la SS17.

Con una nota inviata al Prefetto, Dott.ssa Cinzia Torraco, al Presidente della Provincia, Avv. Angelo Caruso e all’Assessore Regionale alle Aree Interne, Dr. Guido Liris, il sindaco di Tornimparte, Giacomo Carnicelli, ha chiesto la ripresa e la rapida conclusione dei lavori del primo lotto della variante al centro abitato di Villagrande. E’ stata richiesta, inoltre, l’istituzione di un tavolo di coordinamento che possa programmare l’adeguamento dell’intera arteria provinciale, tra il casello di Tornimparte e la SS17.

Nella giornata odierna, in concomitanza con la chiusura del tratto della A24 tra i caselli di Tornimparte e L’Aquila Ovest, si sono vissuti momenti di tensione, con mezzi pesanti bloccati tra le vie dei nostri paesi e solo grazie al tempestivo intervento dell’agente di Polizia Locale di Tornimparte, della Protezione Civile e di numerosi volontari è stato scongiurato il peggio. Situazioni analoghe si ripetono, purtroppo, con sconcertante continuità.

L’adeguamento della Strada Provinciale Amiternina è stato uno dei temi su cui tanto si è battuto, nella passata consiliatura provinciale, l’allora delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore, ottenendo importanti risultati. Si chiede ora di dare continuità a questo lavoro, con il coinvolgimento di Regione e Provincia considerando l’importanza strategica di questo collegamento, anche in funzione di Protezione Civile (per questa strada è passata buona parte dei mezzi di soccorso diretti a L’Aquila, dopo il sisma del 2009 e nei comuni del Cratere dopo il sisma del 2016).

Tornimparte, 06.08.2020 Il Sindaco

Ing. Giacomo Carnicelli