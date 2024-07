Torrestate 2024: Spettacolo “Medici in Prima Linea” a Torre de’ Passeri

Torre de’ Passeri (PE), 21 luglio 2024 – Nell’ambito del programma estivo Torrestate 2024, il Comune di Torre de’ Passeri è lieto di presentare lo spettacolo teatrale “Medici in Prima Linea”. La rappresentazione avrà luogo domenica 21 luglio alle ore 21.00 presso il Parco dei Giusti.

“Medici in Prima Linea”, opera scritta e diretta da Michele Di Mauro, racconta le esilaranti vicende del Dott. Michele Morituri, un chirurgo di fama mondiale, e dei suoi colleghi presso la Clinica Santa Lucia. La trama si sviluppa tra equivoci, bugie e colpi di scena, culminando in una serie di gag e battute travolgenti che promettono di divertire il pubblico torrese.

Il Sindaco di Torre de’ Passeri, Giovanni Mancini, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare uno spettacolo di tale qualità nel nostro comune. ‘Medici in Prima Linea’ ha già riscosso grande successo durante la tournée estiva dell’anno scorso in Abruzzo e Puglia, e siamo certi che anche qui saprà conquistare il cuore degli spettatori. Questo evento rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione artistica, culturale e sociale della nostra comunità.”

Il regista Michele Di Mauro ha aggiunto: “Dopo aver vinto il premio per la migliore regia e la migliore attrice non protagonista a Rita De Bonis al festival teatrale di Pratola Peligna, siamo felici di portare questa produzione a Torre de’ Passeri. L’accoglienza che abbiamo ricevuto in altre località è stata fantastica, e siamo sicuri che anche qui il pubblico apprezzerà la nostra commedia facendoci sentire, come sempre, il calore e l’entusiasmo di Torre de’ Passeri.”