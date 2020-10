TORTORETO. SPACCIO DI DROGA, ARRESTATO 22ENNE

Nella mattina di sabato, personale della Squadra Mobile in Tortoreto Lido ha tratto in arresto R.A., giovane ventiduenne nativo della Vibrata.

Il ragazzo è stato controllato alle ore 12:00, nei pressi di un’abitazione da lui ordinariamente utilizzata mentre stava per scendere dalla propria autovettura: dopo il controllo documentale, con l’ispezione del veicolo, gli Agenti hanno individuato 2 kg e 240 gr. di marijuana, contenuta in due buste in cellophane trasparente occultate all’interno del bagaglio dell’autovettura.

Sul sedile posteriore del veicolo un pacco con all’interno altri gr. 6 di hashish.

Raggiunto il domicilio, i poliziotti, occultati all’interno di una scarpiera posta nel balcone dell’appartamento, hanno altresì rinvenuto gr. 377 di marijuana e gr. 57 di hashish.

Il giovane è stato trovato in possesso anche di alcuni farmaci anabolizzanti.

Messo a disposizione della Procura della Repubblica, è attualmente agli arresti domiciliari.