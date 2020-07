Tra le spiagge dell’Abruzzo: in vacanza a Tortoreto

Tortoreto è un ridante borgo appoggiato sulle colline del teramano. Di fronte a Tortoreto si estende il lido: oltre 3 km di spiagge sabbiose, con fondali bassi perfetti per chiunque ami il mare. Per la prossime vacanze Tortoreto è la località perfetta, sia per chi preferisce trascorrere le proprie giornate in spiaggia, sia per chi invece ama la vita all’aria aperta, le passeggiate in campagna, le escursioni in bicicletta.

Scegliere un albergo a Tortoreto

Il Comune di Tortoreto è da sempre vocato all’accoglienza. Questo consente a chi è alla ricerca di un hotel Tortoreto di trovare tutto ciò che desidera: camere ampie, la vista sul mare e sulle colline, servizi eccellenti da modulare a seconda delle proprie personali esigenze. La maggior parte degli alberghi si trovano nella zona di Tortoreto lido, anche perché qui i turisti vengono soprattutto per il mare. Le colline sono però a un passo e provvedono ogni giorno una vista splendida e ogni sera una fresca brezza. L’ospitalità in queste zone è uno stile di vita, per questo trovare un buon albergo a Tortoreto permette di non rinunciare a nulla, neppure all’enogastronomia della zona, con i tanti piatti tipici.

Le vacanze a Tortoreto

Sono numerose le attività che si possono effettuare a Tortoreto. A partire dalle giornate in spiaggia, come abbiamo detto sabbiosa e con fondali bassi. Questo tratto di mare ha ricevuto svariate bandiere blu negli ultimi anni, è quindi pulito e perfetto anche per i bambini. Il fondale sabbioso attira molte famiglie con figli in questa zona, anche nel caso in cui si tratti di bambini molto piccoli. La zona del Lido offre però anche il classici divertimento dell’Adriatico, sono presenti ristoranti ma anche locali notturni di vario genere, che attirano qui giovani dall’intera Regione. Nei pressi della spiaggia si trova anche un ampio parco acquatico, che ha riaperto i battenti a inizio estate. Chiunque desideri quest’anno approfittare dell’Abruzzo per una vacanza in Italia troverà a Tortoreto tutto ciò che desidera.

Il post emergenza Covid-19

Questo è un altro argomento assai importante per chiunque quest’estate desideri fermarsi al mare. L’ampia spiaggia di Tortoreto ha consentito di approntare lo spazio in modo coerente con le nuove linee guida per quanto riguarda la frequentazione di questi luoghi dopo l’emergenza sanitaria che ha interessato tutta Europa. Ogni ombrellone gode di tutto lo spazio necessario a mantenere il corretto distanziamento sociale anche mentre si gode del mare e della spiaggia. Lo stesso dicasi per gli alberghi della zona e per il parco acquatico nei pressi. Stiamo quindi parlando di vacanze sicure e al riparo da qualsiasi problematica sanitaria, come prevedono le linee guida del governo.

L’estate in Abruzzo

Tortoreto e l’intera zona di Teramo offrono tantissime opportunità di divertimento al turista. Oltre all’ampia spiaggia ci sono alberghi che offrono attività di animazione, anche per i più piccoli. Inoltre le colline retrostanti la spiaggia ospitano piccoli borghi di estrema bellezza, che invitano a un turismo più rilassato e tranquillo. Un’escursione in bicicletta, una passeggiata tra le vigne, una capatina in una cantina o in un ristorante a km zero, al singolo turista l’ardua scelta.