Un uomo di 83 anni di Carsoli si è tolto la vita. L’uomo, una guardia giurata in pensione era solo in casa al momento del tragico gesto, a scoprire l’accaduto i famigliari quando sono rientrati in casa.

Una notizia che ha fatto subito il giro della città, dove il pensionato era molto conosciuto.

Un fatto che ha suscitato profonda commozione e sgomento.

Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e un’ambulanza del 118.