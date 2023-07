Non ce l’ha fatta Claudio Colle, 25 anni, deceduto nella notte a Roma dove era stato ricoverato d’urgenza in per le gravi ferite riportate a seguito dell’esplosione avvenuta, lo scorso venerdì, a Torano di Borgorose.

Una tragedia immane quello che ha colpito la famiglia Colle, prima di lui hanno pero la vita Il papà Franco e la sorella Anna, i tre stavano probabilmente preparando in casa, in maniera artigianale, dei fuochi d’artificio da collocare su un fantoccio per la festa del paese.