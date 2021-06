Tragedia ad Ancarano, comune in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 14 anni. Samuele Di Clemente è morto, stroncato da un malore.

Il 14enne era in compagnia del fratello più grande, quando ha accusato il malore, subito sono intervenuti gli operatori del 118 ma purtroppo per il ragazzo non ha ripreso conoscenza. Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.