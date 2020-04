TRAGEDIA. BIMBO CADE DAL BALCONE E MUORE

Dramma a Caserta, dove un bimbo è caduto dal balcone dell’appartamento dove viveva, al quarto piano di una palazzina.

Un volo di 15 metri che non ha lasciato scampo al piccolo che è morto in ospedale dopo una notte di agonia.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici che hanno tentato di tutto per salvargli la vita.

Il piccolo, da una prima ricostruzione sembrerebbe sia sfuggito al controllo dei genitori, sia andato verso il balcone e salito su un tavolino. Tutto in pochissimi si è svolto in pochissimi minuti.

Sul posto è intervenuta la polizia della questura di Caserta.