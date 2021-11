Tragedia in famiglia a Sassuolo, nel Modenese: un uomo di 38 anni ha ucciso la moglie, la suocera e i due figli di 5 e 2 anni e si è poi tolto la vita. È successo in una abitazione in via Manin, fra le 15 e le 16. Sul posto la polizia. Ne dà notizia l’Ansa. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo abbia usato un coltello per compiere la strage.L’uomo avrebbe ammazzato prima la moglie, poi i due bambini maschi e a seguire la madre di lei, 64 anni. Poi si è suicidato.