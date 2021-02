TRAGEDIA SUL VELINO, LA MARSICA IN LUTTO PER VALERIA, TONINO, GIANMARCO E GIAN MAURO

“Al cospetto di questa immane tragedia, le parole diventano intuitili. In momenti come questi bisogna lasciare spazio ad un rispettoso silenzio, perché non ci sono termini che possono lenire il dolore provocato da una ferita tanto profonda.

Avezzano e la marsica sono vicine alle famiglie dei nostri sfortunati concittadini e pregano per le loro famiglie”, sono le parole del Sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. Un messaggio riportato sulla sua pagina Facebook, nel quale il Primo Cittadino, che ha seguito tutti i giorni le ricerche sul Velino, ha voluto scrivere in questo momento tragico e luttuoso che ha coinvolto l’intera Marsica.

Tanti i Sindaci che a nome delle loro comunità hanno voluto esprimere vicinanza alle famiglie dei quattro escursionisti, “ la città di Celano esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Tonino, Gian Mauro, Gianmarco e Valeria. Le più sentite condoglianze ai loro cari”, ha postato il Sindaco di Celano Settimio Santilli. “Le notizie che rimbalzano dal Velino sono mazzate per il territorio”, è stato il commento del primo cittadino di Aielli Enzo Di Natale. “Un finale drammatico, una tragedia che tocca tutti nel profondo del cuore. Una giornata nera per la Marsica. A nome della comunità aiellese, esprimo vicinanza ad ognuna delle famiglie coinvolte”, e ancora “la comunità maglianese tutta, partecipa sentitamente al dolore delle famiglie e degli amici di Valeria, Tonino, Gianmarco e Gian Mauro”, ha scritto il Sindaco di Magliano dei Marsi Pasqualino De Cristofano. Un cordoglio espresso anche dagli altri Sindaci, questo dolore che ha colpito l’intera marsica, dove oggi tutti attoniti assistono sgomenti a questi tragici fatti.