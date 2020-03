TRAGICA FINE PER UN’ANZIANA ABRUZZESE, MORTA CARBONIZZATA

Il fatto è accaduto a Penne in Abruzzo dove un’abitazione forse per un corto circuito ha preso fuoco e purtroppo un’anziana ultra ottantenne non ce l’ha fatta a scappare ed è morta carbonizzata. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri