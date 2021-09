TRAGICO INCIDENTE IN PROVINCIA DI CHIETI, PERDONO LA VITA 4 GIOVANI. UNO FERITO GRAVEMENTE

Quattro morti e un ferito grave, tutti della provincia di Chieti. Notte di sangue sulle strade abruzzesi, un bilancio tragico quello di un incidente stradale che è verificato la notte scorsa, Stradale 649 nel territorio di Bucchianico, (Chieti).

Alla base del terribile schianto, come spiegato dalla polstrada, che ha effettuato i rilievi, sarebbe stato un sorpasso, a perdere la vita F.M. di anni 21, alla guida di una VW Golf con a bordo due persone F.A. e M.M.L. entrambi di anni 23, che stavano percorrendo la statale 649 in direzione Francavilla al Mare – Guardiagrele; al km 13+351 territorio extraurbano nel comune di Bucchianico, avrebbero effettuato un sospasso ad un’ autovettura Fiat Tipo, hanno avuto uno scontro frontale con una Jeep Renagade condotta da I.F. di anni 30 con a bordo Di F. D. di anni 37; l’urto inevitabile di fortissima entità interessava le parti anteriori dei veicoli VW Golf e Jeep Renegade.

Nell’impatto sono morti tutti e tre gli occupanti della VW ed il passeggero della Jeep, mentre il conducente di quest’ultima veniva ricoverato in Prognosi riservata presso l’Ospedale Clinicizzato di Chieti.

Nello scontro è stata coinvolta anche se marginalmente la Fiat Tipo precedentemente sorpassata, di cui tutti gli occupanti sono risultati illesi.